Dialogamos con el secretario de Gobierno Javier Estévez sobre la actualidad del ejecutivo municipal en este año que culmina y nos hace un balance del mismo y además analiza la situación que se dio en el Concejo Deliberante a la hora de aprobar la Impositiva y el Presupuesto, «en la gestión de Aiola se votaba a libro cerrado la Impositiva, era la regla de juego de ese momento, pero nunca dejamos de hacer como bloque presentarnos en la sesión y decir lo que teníamos que decir, uno está para eso, no lo crítico, es una herramienta que está, es dilatar el tiempo, la gente no quiere este tipo de metodologías, nosotros en minoría, sabiendo que todas las votaciones las íbamos a perder, no dejábamos de ir, y los concejales que hoy hablan son los que votaban a libro cerrado aumentos del 50%»