Sergio Palmieri dirigente de la UOMA local habló de la situación del molinero en la actualidad, de la paritaria que cerró el 30 de junio con un 129%, la más alta del país, según el dirigente, además se abordaron temas cómo el torneo de fútbol, el cierre de listas y la no convocatoria a la mesa sindical a integrar las mismas, «el llamado a la mesa sindical nunca llegó, seguiremos trabajando siempre de la misma vereda, no voy a cambiar lo que pienso por no estar en una boleta»

Al ser consultado si estaba conforme con la lista el dirigente sindical manifestó que, «estoy convencido que la fórmula que se terminó eligiendo a nivel presidencial es la mejor opción para una elección competitiva dentro de un contexto difícil. En lo local causó sorpresa en la militancia, pero cayó muy bien en la sociedad, más allá de la sorpresa de la militancia es una lista que debería no tener inconveniente para recuperar el municipio de Chacabuco»