“En mi opinión los políticos son todos un fraude”

También en esta polémica sobre la Quinta 1010 entre el Municipio y la Cooperativa Eléctrica están los vecinos que reclaman por dicho servicio de energía eléctrica en dicho lugar. Carlos Ruiz es uno de ellos y habló el día jueves por FM Líder y contó cuál es su situación y de los vecinos.

Ruiz después de más de 4 años de reclamo tomó la decisión de engancharse con un cable de unos 600 metros hasta su vivienda, esto le costó un allanamiento y una multa que deberá afrontar. El vecino en la entrevista radial dijo que, “Nosotros hoy estamos sin luz, hace más de tres años que estamos viviendo ahí, yo escuché lo que dijo el presidente de la Cooperativa Eléctrica y con el debido respeto yo le voy a contestar porque aparentemente tiene poca memoria porque yo tengo un presupuesto, tengo comprobantes de lo que se viene pidiendo, hace 5 años que lo venimos solicitando, algunos lo han hecho antes, hemos hecho un movimiento barrial con los vecinos, nada de política porque yo no estoy en ningún partido político, no me interesa ningún partido político para mí son todos un fraude, en mi opinión son todos un fraude”.

El vecino en la entrevista radial dijo que para el Aiola y Ciminelli son lo mismo, “Como puede ser que estas personas que comandan una Cooperativa o comandan un municipio, porque estoy hablando para los dos, no solamente para el señor Ciminelli, como puede ser que ellos estén donde están y no saben lo que pasa en Chacabuco”

“Yo creo que tanto el municipio como Cooperativa en vez de andar tirándose la pelota uno al otro como ha pasado siempre, tienen que unirse porque esto no da para más, yo tengo mi señora embarazada de 8 meses y sin luz, estoy cansado, no tengo ni para enchufar la heladera en mi casa, no tengo para prender un foco, no puedo tener nada, estoy en la quinta a unas 30 cuadras del centro, son cuatro palos los que tienen que poner, que me diga Ciminelli donde quiere los pozos que voy yo y se los hago”.

“Acá se tiran tierra uno al otro, la realidad es esa. Nosotros íbamos a la Cooperativa y ahí nos informaban que estaban todos los presupuestos pasados y que el municipio tenía que dar el OK, íbamos al municipio y este nos decían que la Cooperativa no le habían pasado el presupuesto, no es de ahora, hace 5 años que venimos reclamando y siempre estuvo todo tapado, yo tomé la decisión de dar notas y llamar a la prensa porque hoy se está hablando del tema gracias a la prensa que lo está haciendo público porque los políticos no se preocupan por los barrios por lo que estamos necesitando”

