El vicepresidente de Trenes Argentinos, SOFSE (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), Dr. Darío Golía en dialogo con FM Líder se metió en la polémica por la falta de presión de agua y en algunos casos al faltante de este servicio en el final del 2020 y dijo que, “en mis 8 años como intendente hicimos 8 pozos de agua”, además manifestó que, “En lo que va de esta gestión no se hizo un solo pozo de agua, yo no quiero criticar, el propio intendente ha reconocido su propia responsabilidad”

El ex intendente sobre dicha cuestión analizó su paso por el municipio y dijo que, “En nuestra gestión tuvimos un plan de mejoramiento de todo lo que era la conexión de agua, si bien es cierto que en el verano aumenta el consumo, también es cierto que hay que acompañar a las nuevas inversiones, para que las nuevas conexiones, las nuevas urbanizaciones, vayan acompañadas de un esquema de inversión local”

Golia también en la entrevista radial habló de números de pozos de su gestión y los comparó con la actual, “la estadística que nosotros teníamos era necesario un pozo por año de agua, en mis 8 años como intendente hicimos 8 pozos de agua, cumplimos con esa premisa. No es fácil hacer un pozo de agua, hay que hacer todo un estudio hidrológico de los caudales, de la calidad del agua, en donde debe ir, la presión, la contra presión, la parte técnica, hay que afrontar el costo económico del estudio y una vez que está el estudio, que no son baratos, hay que avanzar con las obras que también tienen un costo importante, nosotros así pudimos hacer 8 pozos de agua, en lo que va de esta gestión no se hizo un solo pozo de agua, yo no quiero criticar, el propio intendente ha reconocido su propia responsabilidad y creo es necesario que las inversiones vayan en ese sentido”.

El ex diputado provincial recordó que nada se ha hecho en estos años para conocer la calidad del agua que consumimos, “No solo en agua hay que tener un diseño a futuro, porque gobierne quien gobierne hay que tener un diseño de agua a futuro, independientemente del color político, deberían firmar convenios con organismos nacionales, provinciales o con alguna universidad para hacer ese estudio en profundidad, para que diga si es necesario hacer y cuantos pozos, saber la calidad del agua, recuerdo la publicidad de Aiola allá por el 2015, hablaba de la calidad del agua, hoy 5 años después no dijo nunca más nada, nunca mostró un análisis de agua, si estamos mejor o estamos peor”.

“Nosotros habíamos avanzado con la primera planta de tratamiento porque habíamos detectado que venía en aumento el arsénico en el agua de Chacabuco, la pregunta hoy es, ¿tenemos arsénico en el agua?, en el 2015 Aiola hacia la publicidad que el agua no era apta, que no era de buena calidad, hoy no sabemos qué agua sale de nuestra canilla, son cosas que hay que abordar”.



