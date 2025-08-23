“El 7 de septiembre es clave para poner un freno a políticas que perjudican a la gente”

El concejal de Fuerza Patria, Santiago Carnaghi, dialogó sobre la actualidad política local y nacional en una entrevista publicada en YouTube por FM Líder. De cara a las elecciones del 7 de septiembre, donde buscará su reelección, Carnaghi destacó la importancia de la participación ciudadana y analizó temas que marcan la agenda política.

Una campaña austera y de perfil bajo

Carnaghi describió la actual campaña como “distinta, más tranquila y austera”, con un trabajo centrado en “caminar, charlar con los vecinos y estar presentes”, en un contexto económico y social que afecta el ánimo general. “La política nacional cambia día a día y eso impacta en lo local”, señaló.

Críticas al Gobierno nacional y llamados a votar

El edil hizo hincapié en la necesidad de votar para “poner un freno a las políticas de Javier Milei que afectan a jubilados y personas con discapacidad”. Se refirió al reciente freno legislativo a la ley de emergencia en discapacidad y criticó el manejo de fondos destinados a prestadores y medicamentos. También apuntó a las denuncias por supuestos retornos en compras estatales: “Mientras pedíamos medicamentos, estaban negociando”.

Gestión municipal y obras

Carnaghi valoró la gestión del intendente Darío Golía y mencionó avances concretos, como la inauguración del servicio de hemodinamia en el hospital municipal y la puesta en marcha del centro universitario. “En un contexto difícil, se están haciendo cosas históricas para Chacabuco”, subrayó, diferenciándose de lo que llamó “chicanas berretas” de la oposición.

Economía y realidad de los vecinos

El concejal admitió que “la motosierra entra por la economía” y que comerciantes y jubilados son los más golpeados. “El poder adquisitivo está en niveles históricos bajos. La gente lo siente día a día”, remarcó.

Mensaje final: participación ciudadana

A pesar de la apatía que observa en parte del electorado, Carnaghi insistió: “Hay que votar, aunque sea en blanco, para que no decidan otros por nosotros”.

Palabras clave sugeridas para SEO:

Santiago Carnaghi, Fuerza Patria, elecciones Chacabuco 2025, política local, Darío Golía, Javier Milei, discapacidad, jubilados, hemodinamia, Chacabuco noticias.

https://www.youtube.com/watch?v=QKOGIa_gTj8