«Encontramos un municipio descuidado, deteriorado»

Dialogamos con el intendente municipal Darío Golía sobre esta primera semana al frente del municipio, «estamos en esta primer semana que parece que han pasado meses, trabajamos tantas horas, arrancamos 5 y pico de la mañana hasta última hora de la noche, ordenando, adaptándonos, coordinando, armando equipos y creo ya estamos consolidados en estos días y hemos puesto en marcha todo lo que es la gestión con una primera etapa de emergencia que serán 3 meses, estamos haciendo un análisis de situación que se dará a conocer y luego empezaremos con un plan trienal que tiene que ver puntualmente con la gestión, tenemos un gran desafío por delante»

A la hora de decir como encontró el municipio el jefe comunal dijo, » en términos generales puedo decir descuidado, deteriorado en algunas áreas, el desafío es inmediato en un contexto de país difícil que afrontamos, no me gusta hacer crítica por la crítica misma o que sirva la herencia recibida para no hacer, nosotros estamos en esta situación y arrancamos un diagnóstico y en función de cada área hay que trabajar para mejorar, no hay que derrochar lágrimas sino desafíos»