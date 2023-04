Entre un 4 y un 6% de los argentinos vive con fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad crónica y dolorosa que tiene nombre, pero en Argentina no existe legalmente. En nuestro país no está reconocida como una enfermedad dentro del sistema sanitario, por lo tanto, no se incluye en el Programa Médico Obligatorio.

Diagnosticarla no es fácil. Muchas personas desconocen que la padecen y viven con síntomas de dolor, incapacidades laborales o, sencillamente, sin llevar la vida plena que quisieran. Nadie los ayuda y el Estado los desconoce como enfermos crónicos.

Además, los pacientes que viven con fibromialgia no solo deben lidiar con sus síntomas, sino con un entorno que no comprende lo que les pasa. Tienen que explicar que sus dolores son reales y el cansancio es extremo y que nada de todo eso es «psicosomático».

Al no estar reconocida, los pacientes no tienen apoyo del Estado ni de las obras sociales o prepagas, por lo que el gasto en medicamentos y tratamientos requiere recursos con los que no cuenta gran parte de las personas y familias afectadas.

Necesitamos una ley para los pacientes con fibromialgia. Que sea reconocida como enfermedad. Necesitamos que quienes la sufren vean respetados sus derechos a una atención integral a la salud. Necesitamos una ley para tener mayor conocimiento y conciencia sobre esta enfermedad, para reducir el estigma asociado con ella y para fomentar una mayor comprensión y empatía hacia aquellos que la sufren.

Hablemos de Fibromialgia. Seamos replicadores, compartamos, visibilicemos.

¡Fibromialgia:! ¡El dolor tiene nombre, pero no tiene ley, seguiré trabajando para que esto cambie!