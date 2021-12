«Era evidente que Golía no podía ser el candidato»

Hablamos con el concejal saliente Martin Carnaghi de la elección del 14 de noviembre y de su futuro político.

El referente de Unidad Ciudadana en el comienzo de la entrevista radial sobre su participación en la campaña proselitista dijo que, “participé como un militante más como lo hago de los 16 años, tenía una posición antes del cierre de lista, fui bastante claro en ese momento, que había que construir como propuesta del peronismo y el Frente de Todos, no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta y eso hizo que por ahí no tuviéramos una participación más activa, tampoco fuimos convocados en el marco de la campaña, nuestra básica estuvo siempre abierta, con boleta completa, como corresponde”

Carnaghi en la entrevista radial y en su diagnóstico del resultado electoral dijo que, “lo que pasó después de la campaña y el resultado demostró que en el peronismo se necesita de todos y no se puede actuar con mezquindad porque eso hace que después se refleje en los resultados. Como análisis puntual era evidente que Golia no podía ser el candidato, ese era nuestro planteo, debíamos construir una lista de unidad real, esta fue una lista única no de unidad, son dos cosas distintas, y en esa lista única encabezándola Golia se demostró que necesitamos más, la gente no encontró en un candidato como Golía, que tiene luces y sombras en su gestión como intendente y representa a un sector del peronismo que a nuestro entender es el responsable de los problemas estructurales que tiene Chacabuco y que Aiola profundizó. Golía no sacó un voto más que las tres listas del peronismo en el 2017 sumadas”

“Me parece un error el festejo en la Casa peronista y el posterior análisis de que “ganamos, de que ganamos Chacabuco” hay cosas que no resisten el menor análisis, es subestimar a la gente en tanto y en cuanto no tengamos la capacidad de autocrítica es evidente que no vamos a cambiar, los números son muy claros, el peronismo siempre en las elecciones legislativas está en los 40 puntos, eso te evidencia que el single que decía “arriba Chacabuco que volvió el mejor”, por Golía, al final no era el mejor porque no sumó un voto más, sacó menos que nosotros en el 2017”

En el final de la entrevista por Líder Carnaghi manifestó que, “Poniéndolo a Golía con una imposición desde donde vino o de un acuerdo entre gallos y medianoche, sin hacerlo de cara a la gente y a la militancia, terminó poniéndole un techo a una lista o a una propuesta interesante, porque evidentemente tiene pocas cosas para mostrar y para decir, ahí están las razones del resultado, perdimos una oportunidad de poder ganar y tener mayoría en el concejo Deliberante”