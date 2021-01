El día domingo poco antes del mediodía el sonar de sirena de Bomberos Voluntarios alertó por un principio de incendio en una vivienda de calle Espora y Oliden de nuestra ciudad. En la vivienda, que fue muy dañada por las llamas, vive el conocido boxeador Joaquín “Chuky” Torrez con sus 4 hijos, los cuales fueron rescatados por un vecino. En el siniestro murió un perro, mascota de los hijos de Torrez.

El damnificado charló con FM Líder y nos hizo un triste relato de lo sucedido y la necesidad de volver a recuperar el lugar y de los bienes perdidos en el incendio. Gracias a la solidaridad de la gente ya hubo muchas donaciones que serán utilizadas en la reconstrucción de la casa.

Torrez en la entrevista radial contó cómo se enteró de lo sucedido, “Estamos destruidos porque terminamos perdiendo la mayoría de las cosas. La ropa, los muebles, todo. Yo estaba durmiendo en otra parte de la casa, es al lado, mis hijos están con mi mamá, pero justo no estaba, viajó a capital. Nunca me imaginé esto, tengo 4 chicos. Me desperté y sentí un griterío, llantos, salgo para afuera y veo que desde la ventana salía fuego, ahí me meto corriendo hacia la casa, era todo una bola de fuego, y de afuera me gritan, “estamos acá papi”, los chicos ya habían salido, porque un vecino mío vio lo que pasaba y saltó el tapial, pateó la puerta y los pudo sacar, ahí cuando vi a mis hijos me quedé mas tranquilo. Volví a entrar para tratar de apagar el fuego y era un infierno adentro, era fuego y humo por todos lados, era imposible apagarlo, así que me senté afuera y me quedé esperando que se queme todo con una sensación de angustia, muy fea, muy triste, el ver que estás perdiendo todo y no poder hacer nada es terrible”

Joaquín destacó la actuación de Bomberos Voluntarios, “Actuaron muy rápido los bomberos y la ambulancia, se portaron de 10”. “Dentro de todo lo triste también encontré a mi perra que no estaba prendida fuego, pero es como que se ahogó con el humo y se murió, estaba debajo de un ventilador encima y no ha podido salir”

Al ser consultado con que podía colaborar la gente para ayudar a reconstruir la vivienda y volverla a equipar con lo mínimo e indispensable, Torrez dijo, “Los roperos se quemaron y no quedó nada de ropa, pero en pocas horas nos han ayudado bastante, mucha gente donó ropa, mercadería, televisores, me dieron algo de material para construir las paredes que se rompieron, la gente se portó muy bien. Lo que estaría necesitando es detergente, lavandina para limpiar las paredes. Pueden acercarlos a Oliden y Espora. Cualquier cosa que sea útil se agradece su donación, lo que sea”

