Ernesto Felice dice cosas ¨muy brutas y descabelladas¨

Continúa la polémica en relación a donde pueden estacionar los camiones en Chacabuco, a pesar que hay una ordenanza vigente desde 2017, primero Juan Flores dijo que no la estaba haciendo cumplir (ver nota) y ahora el concejal Javier Estévez cuestionó al juez de Faltas, Ernesto Felice.

En la conferencia de prensa que brindó el viernes pasado con funcionarios municipales Felice dijo que se aplican excepciones a la ordenanza que prohíbe el estacionamiento de camiones en un área situada desde cuatro cuadras más allá de las avenidas de circunvalación hacia adentro.

Javier Estévez, junto a Darío Golía expresó ¨eso no es competencia de él. El juez no puede hacer excepciones a ninguna ordenanza¨; ¨Nos llamó mucho la atención que el juez diga esa cosa, muy bruta y descabellada, porque no es el Poder Judicial quien está encargado de hacer excepciones a una ordenanza sobre el tema de los camiones¨.

Ahora ante estas idas y vueltas se convocará a Felice al Concejo para hablar de sus declaraciones y tratar de dejar en claro cual es la postura en Chacabuco con respecto a los camiones, el cumplimiento de ordenanzas y la aplicación de las multas.