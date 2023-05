«Es absurdo empezar a los codazos para imponerse»

Dialogamos con el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera sobre la sesión de este miércoles, su futuro político y su mirada partidaria de lo que sucede dentro de «Juntos». En referencia a la sesión el edil oficialista manifestó que en el debate por el balance municipal, «Golía es un concejal en campaña, le sirvió como política electoral»

En el transcurso de la nota se abordó la situación que lo tiene cómo protagonista al conocerse extraoficialmente que el intendente apoyaría a Alejo Pérez, «la decisión que puede tener el intendente con un candidato no es menor, es una de las opiniones más importantes que el partido tiene que tomar, que la sugerencia o la opinión del intendente a favor de un candidato es sumamente importante para mi y lo digo objetivamente y poniéndome en el rol de dirigente que soy, pero espero y mi posición como presidente del radicalismo hace que deba promover el funcionamiento de la mesa, como consecuencia cualquier intento de imposición u opinión lo voy a trasladar a la mesa partidaria y será quien tenga que definir las cuestiones de candidaturas»

El edil fue muy contundente a la hora de analizar su precandidatura, «Yo no quiero ser parte de una dirigencia que esté divorciada de la sociedad. Por eso mi silencio, por eso mi preferencia, por eso me preocupa más la visita de Tolosa Paz llegando a Chacabuco, al Hogar San José a sacarse fotos con el candidato a intendente de la oposición cómo si nada pasará, en un país explotado, estallado, hay cuestiones de fondos que este gobierno vino a dar soluciones y todavía no dio una sola respuesta, esas cosas me preocupan en el mundo del revés que vivimos, y no quiero estar en la vidriera tirando de acá para allá queriendo ser candidato. Lisandro Herrera fue siempre un hombre de consenso y abierto, de brazos abiertos para conciliar, mi nombre iba a emerger de la gente misma, desde el afiliado radical, ese es mi camino, es genuino, si no se respeta ese camino, es absurdo como dirigente empezar a los codazos para imponerse»