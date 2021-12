«Es agotador el discurso de Golía»

El concejal Alejo Pérez de Juntos analiza la sesión realizada ayer, la que duró 4 horas. El ex funcionario dijo no estar de acuerdo en que, «cada tema que se trata hagan referencia, puntualmente Golía, hacia el intendente Aiola y con una propaganda constante a su gobierno que a mi juicio dejó mucho que desear e hipotecó el municipio por 20 años»

Pérez sobre la misma cuestión dijo, «hasta un punto es agotador su discurso y no terminamos discutiendo cosas que realmente le interesan a los vecinos. Yo en dos años que estuve con el intendente nunca lo escuché hablar de Golía, y en dos sesiones todo el tiempo Golia habló de Aiola, y esto no quiero que pase porque no discutimos cosas reales del concejo»