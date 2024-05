Dialogamos con el Director de Tránsito Gerardo Alejandro sobre los conflictos denunciados por ATE en su área y el paro que se está llevando a cabo.

El funcionario desmiente al gremio y dice que son sólo 5 o 6 empleados conflictivos y lo enmarca en algo político, «para mi es algo que viene tramando la oposición, detrás de los inspectores hay alguien de arriba, de la oposición. Hace 8 años estábamos peor, que no se olviden cuando teníamos en la Playa de Camiones encerrados a los equinos, la garita al lado e iban los inspectores que estaban ahí de guardia a hacer sus necesidades en un balde de 20 litros y ahora quieren baño, quieren todo. Ya lo tienen y estamos haciendo las cosas, que no se olviden que el 10 de diciembre asumió Darío Golía. Al señor Horacio Calarco lo llamé hace 15 días para hablar del tema, me atendió y me dijo después te llamo y me cansé de esperar, la semana pasada lo llamé 7 veces y no me atendió, ¿entonces que es lo que quiere?.

El encargado del Tránsito local además dijo, «estoy muy conforme con el trabajo que se viene haciendo. Cuando hay que hacer un acta de infracción se hace y cuando hay que hablar con la gente también se hace. Yo no miento, soy una persona de trabajo, jamás voy a filmar a una persona y las hora extras se vienen pagando, pudo haber habido algún error con un inspector que le haya faltado alguna hora y tampoco estamos dando horas extras de más por el paro para que vengan a trabajar. También hablan de que no hay ropa, se le entregó la semana pasada y las camperas se mandaron hacer y todavía no llegaron»