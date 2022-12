El Dr. Marcos Peralta concejal del Frente de Todos analizó la sesión del martes en O’Higgins, «en la gestión que me tocó estar en el ejecutivo municipal había una relación constante con el Concejo Deliberante, una relación necesaria que hoy no está. El Concejo Deliberante cumple muchas funciones importantes como el convenio que se firmó ayer con Provincia por 60 millones para luminaria, el dinero viene de Provincia y es el gobernador Kicillof el que envía ese dinero, en la gestión de Barrientos se le daba un rol preponderante, era un ida y vuelta ejecutivo y deliberativo que hoy no lo hay ni con su propio bloque de concejales»