«Es fácil ensuciar sin averiguar»

El secretario de Servicios Públicos, «Pipo» Gómez, responde sobre una inquietud que tiene el Frente de Todos de la utilización de un camión municipal cargado de tierra por la noche, «ellos estuvieron en el poder e hicieron las cosas a su manera, por eso no están más, la gente eligió un cambio. La cava de la Peña La 12 de calle Buenos Aires que fue hecha en el año 98, dónde el municipio lleva basura no domiciliaria por un convenio con la institución tomó fuego y al no apagarse con agua tuvimos que llevar tierra que tenemos acopiada cuando hacemos cuneteos u otro tipo de trabajos. Es fácil querer ensuciar sin averiguar, nunca vinieron a hablar conmigo»



«Fuimos con Bomberos, se apagó bastante pero al estar prendido tan abajo y el viento que hubo el lunes pasado se reavivó y fuimos con la maquinaria trabajando de la tarde hasta altas horas de la noche y la única forma de apagarlo fue tirando tierra desde arriba y lo logramos»

«No podemos estar atrás de unos individuos que están prendiendo fuego intencionalmente y de otros que lo utilizan de algún sector para hacer trascender estas cosas, por eso hablamos con la gente de la 12 que desde el día de la fecha no vamos a usar más dicha cantera, no vamos a llevar ningún residuo, si seguir dándole una mano»