Dialogamos con el senador provincial Marcelo Daletto sobre la actualidad partidaria, política nacional, provincial y local, proyectos de su autoría, elección del legislador más laborioso de lo que va del 2024 entre otros temas.

En el transcurso de la entrevista por Líder el legislador analizó la denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género realizada por su ex esposa Fabiola Yañez, «A la larga la verdad siempre sale a la luz. Creo que el Kirchnerismo no ha sido capaz de resolver los problemas de la sociedad y estas bombas lo van alejando mucho más, creo que el Kirchnerismo no tiene razón para que vuelva, esto no quiere decir que todos los que participan del Kirchnerismo sean igual que Alberto, el 99% está alejado de eso, no podemos hacerlos cargo porqué un integrante es una porquería de persona»

En referencia a la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante el legislador provincial dijo qué, «el Concejo va a volver a sesionar y la propuesta va a volver, una institución cómo el Concejo más allá de su rol de regular las cuestiones locales de la ciudad, no deja de ser una institución de la democracia y tiene que ser muy clara en es mensaje porqué es la tranquilidad que se le puede dar a todas las personas que están ante problemas similares, más allá de lo legal que tiene que ver con las normas, es el ámbito dónde están representadas las diferentes ideas, las diferentes expresiones, por eso es importante que el Concejo sea categórico en este sentido, creo que el tema va a volver y es un error intentar aunque sea por la omisión tapar, postergar o sacar de la discusión estos temas, nadie puede estar avalando una cosa así, a veces se confunden que porqué pertenece a un sector es contra el sector y no es así, cuando uno sabe que está pasando lo tiene que repudiar, es la única manera de limpiar el mismo espacio en el que está uno»