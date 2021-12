Debido al aumento de casos en todo el país, desde el área de Salud recuerdan que es importante reforzar las medidas de prevención de covid-19.

Durante las reuniones familiares y sociales para estas fechas festivas, se recomiendan los lugares al aire libre, utilizar el tapaboca si no se puede mantener la distancia, higiene de las manos, y la importancia de contar con la vacunación al día.

“Cualquier persona que tenga un síntoma banal: estornudo, congestión nasal, apenas dolor de garganta, se acerque y pueda realizarse el testeo correspondiente antes de realizar una reunión familiar, porque, como se está viendo en el último tiempo, las personas que están vacunadas presentan síntomas muy leves”, indicó la Directora de Salud, Romina Sclavi.

Los testeos rápidos se efectúan en el Hospital Municipal, todos los días, y en el centro de testeo del CAPS 9 de Julio, los días lunes, martes y jueves. (Resultado en el día).

Consejos ante las altas temperaturas

Para esta época, desde el sistema de salud, se recomienda no exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:30. Usar ropa liviana, beber abundante agua y jugos de frutas naturales (no consumir bebidas alcohólicas, gaseosas, o jugos comprados), estar a la sombra, uso de protector solar (aunque no se esté expuesto directamente al sol).

Los niños y adultos mayores deben estar protegidos especialmente del calor.