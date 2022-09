«Es la continuidad de Políticas Publicas»

El subsecretario de Desarrollo Social Maximiliano Felice en diálogo con Líder habló de un programa de huertas que tiene el municipio desde hace varios años y que estos días se está concretando con semillas de la nueva temporada, «Es la continuidad de políticas públicas en el tiempo, existe un programa que es el ProHuerta que baja a través del INTA y con la necesidad de satisfacer demanda que había en el mismo, acompañar desde el estado municipal en tener huertas municipales, va en la misma línea, en el mismo sentido, entregando kits de semillas para aquellas personas que quieran anotarse para tener su huerta en su casa»

Felice sobre la misma cuestión dijo que, «apuntamos el año que viene en hacer una capacitación para hacer composteras caseras y que puedan generar abono con el residuo que genera cada familia, la idea es brindar herramientas para poder mejorar»

El funcionario sobre la misma cuestión dijo que, «Estamos trabajando con movimientos sociales, distintos actores sociales de nuestra ciudad que tienen comedores, merenderos, iniciamos un ida y vuelta donde podamos también brindar charlas y talleres en violencia de género, manipulación de alimentos, cuestiones de salud, darles algo más que no sea sólo la entrega de semillas, la entrega de alimentos, sino darle un plus extra, cómo es la capacitación de los docentes de los CAI, hemos tenido capacitaciones en violencia de género, también con lo pedagógico, capacitaciones en discapacidad y en octubre sobre cuestiones sociales, generar conocimientos en todos los dispositivos que dependen de Desarrollo Social, que no sea sólo dar el recurso, sino que se puede hacer con ese recurso»