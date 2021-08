Es la falta de respeto más grande que el Gobierno Presidencial ha tenido

De cara a la próxima Sesión Ordinaria, el Bloque de Juntos por el Cambio informa los últimos proyectos presentados:

Minuta de Comunicación: Solicítese, desde el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Chacabuco, a la Jefatura Distrital de Chacabuco informe a este cuerpo si dio órdenes expresas de prohibirle la entrada al Intendente Municipal al establecimiento educativo y cuáles son las reglamentaciones y/o fundamentos por los cuáles se le prohibió la entrada a la Escuela Secundaria N.º 7 “Héroes de Malvinas”.

Es de público conocimiento que el Viernes 13 de Agosto el intendente municipal, en compañía del Secretario de Gobierno Alejo Pérez, el Secretario de Producción Julián Raimundo, el Director de Medio Ambiente Marcos Pinto, la Presidente del Consejo Escolar Mónica Wilken, el Consejero Escolar Mariano Alaman y el Concejal Rodolfo Serritella, quién además se desempeña como profesor en esta institución; se dispusieron a visitar la Escuela Secundaria N.º 7 “Héroes de Malvinas” con el objetivo de entregar una compostera ya que dicha institución se encuentra realizando un proyecto relacionado al cuidado del Medio Ambiente, qué, además, incluye la selección de residuos, pilas, práctica de huerta, compostaje y forestación.

Hacia el fin de dicha visita, el intendente intentó recorrer la parte edilicia de la escuela, pero se le fue negada la entrada por la Inspectora Lidia García, quién declaró estar allí cumpliendo indicaciones que le fueron dadas para que ninguna persona ajena al establecimiento ingrese, a pesar de que el Intendente y los funcionarios estaban debidamente autorizados con anterioridad a través de una nota presentada por el Director del Establecimiento, que incluía el listado de todas las personas que concurrieron.

Cabe mencionar que tanto el intendente municipal como los funcionarios referentes a esta gestión han visitado esta institución frecuentemente, ya que su construcción fue desarrollada en los últimos años y concluida en Octubre de 2019.

Proyecto de Resolución: Expresar desde el Honorable Concejo Deliberante nuestra gran preocupación y consternación por las celebraciones que realizaron el Presidente de la República Argentina Alberto Fernández y la Primera Dama Fabiola Yáñez, junto a demás invitados, en la Quinta Presidencial de Olivos el día 14 de julio de 2020, rompiendo con todos los protocolos y disposiciones vigentes en ese momento ante la pandemia de COVID-19, y que resulta una absoluta falta de respeto a familiares, seres queridos y a las víctimas de este virus.

Considerando que en esa fecha regía el Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2020 que establecía el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio en el ámbito de la República Argentina, entre otras medidas restrictivas y qué, ese martes 14 de julio de 2.020 y según lo que entonces informaba el Ministerio de Salud de la Nación, en las última 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de COVID-19 y habían perdido la vida 65 personas, mientras el total de contagios alcanzó los 106.910 y los fallecidos los 1.968 es que creemos desde este bloque que un acto de tal imprudencia no es más que una demostración de hipocresía por quién debía ser el mayor ejemplo de salubridad y cuidados en relación a la pandemia de COVID-19 que ya nos afectaba gravemente como país en ese momento, siendo que el mismísimo mandatario regía las normas, reglamentaciones y decretos que imponían el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), y condenaba y/o penaba las reuniones sociales de todo ámbito.

Este hecho manifiesta la falta de respeto más grande que el Gobierno Presidencial ha tenido con los ciudadanos de toda la República, a los más de 5 millones de contagios a lo largo de toda la pandemia, pero sobre todo a la memoria de los más de 110.000 fallecidos por COVID-19 y sus familiares y seres queridos.

Que el Sr. Presidente, sobre este festejo sobre el cual ya se habían escuchado rumores mediáticos en las semanas posteriores pero que recién fueron confirmados más de un año después de haber sucedido, manifestó que “Nunca ocultamos nada, hicimos público quiénes fueron a Olivos. Y el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a una reunión, un brindis con amigos que no debió haberse hecho. Lamento que haya ocurrido. Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que los que evidentemente tuve” y que “Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, pero que, aun así, para el pueblo argentino y particularmente a los ciudadanos del Partido de Chacabuco que representamos, los cuáles nos han elegido a través del voto y por los cuáles trabajamos, unas simples disculpas no bastan, por lo tanto, creemos correcto y necesario expresarnos al respecto.