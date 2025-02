Dialogamos con la Concejal Karina Geloso en su rol de vocera del intendente Darío Golía, nos hizo un resumen de la previa a la inauguración en el día de ayer del Centro Universitario, además nos cuenta cuando arranca el año legislativo y también opina del pase de Emilia Recondo del radicalismo a La Libertad Avanza entre otros temas.

La edil oficialista sobre la inauguración del Centro Universitario dijo qué, «es más igualdad, más inclusión, más arraigo, así la familia puede acompañar de cerca la carrera educativa, eso no es poco«

En referencia al pase de Recondo dijo, «son decisiones personales de las que no puedo hacer un juicio de valor, juzgar su decisión política no me corresponde»