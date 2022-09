Antes de la sesión del miércoles el concejal Javier Estévez presidente del bloque del Frente de Todos comentó de varios temas a tratar.

Mayores Contribuyentes tratará un préstamo al banco Provincia por 170 millones para la compra de maquinarias. En referencia al bloque el concejal dijo que espera el acompañamiento a la adhesión a la ley provincial del suicidio, sobre dicha cuestión el edil dijo seguir esperando el compromiso de la Dra Sclavi, «en Chacabuco tenemos una alto índice de suicidios, es un tema que hay que tratarlo, los vecinos constantemente nos dicen que no encuentran la respuesta adecuada en el momento que la solicitan. Es la queja constante de los vecinos, es muy difícil trabajar con Romina Sclavi, cada vez que se la citó al Concejo no hubo respuesta, no asistió y sobre este tema hace 20 días se la convocó pero no está asistiendo, no se puede hablar con ella»