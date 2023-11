Dialogamos con el profesor y escritor Roque Luis Cattaneo el cuál presentará el viernes 3 de noviembre el décimo libro de su autoría, que se titula «Las sombras del futuro». La misma se llevará a cabo a las 18.30 en Casa de la Cultura.

Cattaneo desde su punto de vista que mirada tiene del país, «creo que el radicalismo no puede apoyar a un tipo de esto, otra opción es Massa y otra es el voto en blanco, a mí no me gusta el voto en blanco pero no nos dejaron otras opciones, es necesario volver a construir liderazgos, el radicalismo tiene todos los condimentos para volver a surgir y ser en algún momento una opción de votos de nuestra querida Argentina»