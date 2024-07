«Es un posible foco de contagio o enfermedad»

Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate en los medios de comunicación y que serán abordados en la próxima sesión, cómo la denuncia sobre el mal tratamiento de los residuos patológicos, sobre este último tema el edil radical dijo qué «Desde la semana pasada estamos recibiendo reclamos por la recolección de residuos en la ciudad, se está viendo que los contenedores no se están recolectando de la manera adecuada y con mucha basura en toda la ciudad».

«El encargado de servicios públicos manifestó que tenían los 3 recolectores para la compactación rotos, acostumbrados a echarle la culpa a otro, esta gestión responsabiliza a nuestra gestión, de que no se habían hechos los services, ese discurso se acabó, ya no somos gobierno de hace 7 meses y en todo caso si fuera así tuvieron tiempo suficiente para repararlo, además los empleados municipales están levantando la basura a mano con el peligro que eso conlleva para los empleados, me llama la atención que los sindicatos se hayan llamado al silencio sobre esta cuestión y más que nada en servicios públicos, el sindicato de trabajadores municipales en la persona de Ángel Olivetto no lo vemos haciendo la defensa de sus afiliados, además de eso la mala prestación del servicio»

Respecto a la denuncia que el bloque hizo pública, Pérez manifestó qué, «en el día de ayer, sobre avenida Garay, frente a la guardia central, un contenedor con residuos hospitalarios. Para que el vecino sepa hay un contrato con una empresa que se encarga de retirarlo por la peligrosidad que tienen, llevan un tratamiento dentro de las normas, lo encontramos en un contenedor y tirados en el suelo, guantes usados y hasta jeringas con sangre, un peligro inminente y sumado que los empleados lo están recolectando a mano, es un foco posible a cualquier contagio o enfermedad de los propios empleados municipales»