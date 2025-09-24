Feria Producir: nuevas ediciones el 4 y 5 y el 18 y 19 de octubre en Chacabuco

El director de Desarrollo Agrario y Empleo del municipio, Pablo Meizoso, confirmó en una entrevista que la Feria Producir tendrá dos nuevas ediciones durante octubre en Chacabuco.

La primera se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre en Plaza San Martín, mientras que la segunda se realizará el 18 y 19 de octubre en Plaza 5 de Agosto, con motivo del Día de la Madre.

“Es una manera de acompañar a los feriantes y de generar oportunidades en un contexto económico difícil. La feria ha venido para quedarse y la gente responde muy bien”, señaló Meizoso.

Más de 300 feriantes y propuestas para toda la familia

Según el funcionario, la última edición de la feria contó con más de 300 feriantes, entre productores agroecológicos, artesanos y emprendedores locales, además de stands gastronómicos y actividades culturales.

“El objetivo es que la feria sea un espacio de encuentro, disfrute y también de ingresos para las familias que participan”, destacó.

Inscripción para feriantes

Aquellos que quieran sumarse pueden acercarse a la Dirección de Producción (San Juan 65), donde se toman los datos y se los incorpora a un grupo de WhatsApp con la información sobre cada edición. La participación es gratuita.

Créditos y microcréditos para emprendedores

Meizoso recordó que el municipio trabaja junto con el Banco Provincia y el Fogaba en líneas de crédito y microcrédito a tasas diferenciadas, pensadas para feriantes, comerciantes y productores agropecuarios.

Entrega de semillas y forestación

En los próximos días también se realizará la entrega de semillas, en el marco de un programa municipal que busca suplir los recortes en el INTA. Además, se prevé la plantación de 300 nuevos ejemplares en distintos puntos de la ciudad como parte de la campaña de forestación.

Emergencia agropecuaria

Respecto a la situación del campo tras la sequía y las recientes lluvias, Meizoso recordó que en Chacabuco está vigente la emergencia y el desastre agropecuario. Los productores afectados pueden acercarse a San Juan 65 para iniciar el trámite que les permite acceder a beneficios como prórroga o condonación de impuestos.

“De Chacabuco para Chacabuco”

El director resaltó el impacto económico y social de la feria:

“Cuando se hace la Feria Producir se genera un círculo virtuoso: se compra en la carnicería, la panadería o la librería de Chacabuco. Es plata de Chacabuco para Chacabuco”.

Las próximas citas serán entonces el 4 y 5 de octubre en Plaza San Martín y el 18 y 19 de octubre en Plaza 5 de Agosto, donde los vecinos podrán disfrutar de una nueva edición de la Feria Producir.