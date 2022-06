El concejal de Juntos Alejandro Cieri en diálogo con Líder analizó la sesión del jueves desde el punto de vista y de su espacio. El edil habló sobre un repudio que realizaron a dichos del presidente del Consejo Escolar de Gral Rodríguez, «lo que dijo fue una barbaridad»

Después analizó un despacho de banca joven que presentó el Frente de Todos, «es una utilización política de los jóvenes, lo que le proponían ya existe, el joven que quiere expresarse hoy puede hacerlo con la banca abierta. Si quieren escuchar a los jóvenes y sus problemas pueden hacerlo y le dirán que es el empleo, la falta de empleo hace que los jóvenes quieren irse del país, incertidumbre hacia el futuro, no se puede planificar nada, los índices de pobreza en los jóvenes es cada vez más alto, esos son temas que deberían escuchar, que la mitad de los chicos en la secundaria no comprenden un texto, que no tienen un plato de comida, sufren deserción escolar, esos son los verdaderos problemas de los jóvenes»