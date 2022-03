El Dr. Ignacio Orsini secretario de gobierno del municipio opina sobre la salida de los legisladores del PRO del recinto cuando el presidente Alberto Fernández dijo que iba a investigar a Mauricio Macri e iba a la justicia por varias cuestiones que enumeró en el discurso.

El funcionario de Aiola y presidente del PRO local dijo que, «va más allá de la señal de protesta de los legisladores del PRO, esperábamos un discurso más de Unidad, o que invite a los legisladores a acompañar, en este caso vimos lo contrario, un presidente fuera de la realidad, muy poco habló de inflación, no dijo una palabra respecto a los incendios de Corrientes, no dijo nada sobre los vacunatorios VIP, sobre la situación de la fiesta de Olivos, de cosas que parece no hubieran ocurrido, el presidente no estuvo a la altura»

Orsini volvió a desconocer a Daletto como referente del PRO, «hay que ser franco, existe una fractura, no están dentro de la institucionalidad del PRO el sector que pertenece Marcelo, en las cámaras se muestran cómo justicialistas, no puedo considerarlos dentro del PRO«