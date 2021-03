El contador Julio Pellegrinetti en dialogo con Líder analizó el déficit que tuvo en un semestre la Cooperativa Eléctrica por más de 40 millones de pesos en el sector del servicio eléctrico.

“Lamentablemente lo que venía sosteniendo que la cooperativa no iba por buen camino se está notando, no aumentó tanto la facturación como aumentaron los gastos, producto de no gestionar bien. Con esto la Cooperativa ya tiene serias dificultades ya no financieras sino económicas”

Pellegrinetti en dialogo con Líder dijo que, “Va a llegar un momento que no sé cómo harán para realizar mantenimiento, la principal actividad de la Cooperativa es la compra y venta de energía, ha dado 40 millones de perdida y es muy preocupante porque con ese dinero hay que hacer obras, mantenimiento de las redes, creo se vienen tiempos más difíciles en esta pandemia”

El referente de la lista Violeta remarcó que, “va a llegar el momento que no va a ser viable la cooperativa. Esperemos no llegar a eso, queremos aportar para solucionar esto, esperemos se nos convoque al dialogo”

