Anabella Lalla: “Somos una lista fresca, con trayectoria y con ganas de trabajar por Chacabuco”

La licenciada en Trabajo Social y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical de Chacabuco, Anabella Lalla, es candidata a concejal en segundo lugar de la lista Somos Buenos Aires, Somos Chacabuco, que encabeza Lisandro Herrera. En la recta final hacia las elecciones del 7 de septiembre, dialogó sobre el clima electoral, la campaña y las propuestas de su espacio.

“La gente quiere información y claridad”

Lalla destacó el trabajo territorial de su equipo en la campaña:

“Hace tiempo venimos caminando las calles. Al principio con una carta de Lisandro, después presentando la lista y ahora recorriendo con la boleta. La gente está muy abierta, quiere saber qué se vota porque con el desdoblamiento hubo confusión. Por eso hacemos un trabajo también educativo, explicando que se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales”.

La candidata aseguró que la recepción de los vecinos es positiva:

“Nos dicen que nos van a acompañar, que van a acompañar a Lisandro, una persona muy querida y respetada en Chacabuco”.

Críticas a la gestión local

Consultada sobre el actual gobierno municipal, Lalla señaló:

“Esta gestión da la sensación de improvisar, de tapar baches según lo que se critica en redes o lo que señala la oposición. No se ve un proyecto claro ni a largo plazo. Hay logros aislados, como luminarias o asfalto, pero también hay calles nuevas rotas y falta mantenimiento. Falta una planificación estratégica”.

También cuestionó los servicios municipales:

“Hay un deterioro en la atención, no por los empleados, sino por la falta de recursos y de direccionamiento de los funcionarios”.

Postura frente al escenario nacional

Sobre la crisis de confianza en la política y los recientes escándalos de corrupción, Lalla expresó:

“La gente apostó a un cambio, a alguien por fuera de la casta, pero con lo que estamos viendo queda claro que no lo era. Entiendo la desesperanza, pero me aferro a la política como herramienta. No quiero que le vaya mal a ningún gobierno, porque eso se traduce en que le vaya mal a los argentinos”.

Con respecto a las auditorías en pensiones por discapacidad, fue categórica:

“Estoy de acuerdo en auditar, pero de forma ordenada. Lo que vemos hoy es un recorte cruel que humilla a quienes realmente necesitan la pensión”.

Proyectos e ideas para el Concejo Deliberante

De cara a una posible banca, Lalla afirmó que su prioridad es llevar la voz de los vecinos:

“Cada caminata termina en una reunión donde analizamos qué reclamos recibimos y cómo transformarlos en proyectos. No debería haber un ‘Boca-River’ en el Concejo; si una propuesta es clara y mejora la vida de los vecinos, tendría que aprobarse más allá del partido que la presente”.

“Una lista fresca y opositora”

Finalmente, pidió el acompañamiento a la lista 2204:

“Es una lista conformada por militantes con trayectoria, como Lisandro y Pablo Perroni, y también por nuevas generaciones que quieren aportar desde otro lugar. No son nombres enquistados en el poder. Es una lista fresca, con ganas de trabajar y con la convicción de ser una oposición real al gobierno local”.

Cierre de campaña

El acto de cierre será el jueves a las 19:30 en el Comité Radical, con la participación de militantes, vecinos y referentes de Somos Buenos Aires, Somos Chacabuco.