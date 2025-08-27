Karina Geloso: “Esta gestión es acción, planificación y cercanía con el vecino”

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, la concejal Karina Geloso, quien busca renovar su banca por el espacio Fuerza Patria, habló sobre la actualidad política y la gestión municipal que encabeza el intendente Darío Golía.

En diálogo con Radio Líder, Geloso destacó que la campaña se vive con un clima particular: “Es una campaña corta y atípica, pero seguimos trabajando. Desde la gestión tenemos mucho para mostrar: obras, programas y una planificación que viene desde hace años y que hoy empieza a dar resultados visibles”.

Obras y programas en marcha

La edil subrayó avances en áreas clave como salud, educación, obra pública y producción:

Salud: inauguración de un tomógrafo de última generación, creación del servicio de hemodinamia, ampliación de la telemedicina y un presupuesto municipal que destina el 58% al área.

Educación: crecimiento del Centro Universitario con carreras de la UBA, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Luján, además de nuevas propuestas como Gestión en Ecología y Licenciatura en Enfermería.

Obra pública: pavimentación de calles, recambio de luminarias LED, recuperación de plazas, perforaciones de agua y saneamiento de canales.

Producción y empleo: impulso a productores locales con ferias y programas como “Acompañar Futuro” para capacitación e inserción laboral.

Participación y cercanía

Geloso resaltó la importancia de la participación ciudadana y el presupuesto participativo como herramientas para priorizar obras según la demanda vecinal. “La gente siente que hay escucha y respuesta. Cada proyecto se planifica, pero también se ajusta según lo que marcan los vecinos”, señaló.

Frente a las críticas de la oposición, que señalan que gran parte de las obras fueron heredadas, la concejal respondió: “Respetamos la estrategia de cada espacio, pero nosotros tenemos hechos concretos para mostrar. Los vecinos lo ven todos los días: en el pavimento, en las universidades, en la salud. Eso es lo que cuenta”.

Mensaje final

A días de las elecciones, Geloso hizo un llamado al acompañamiento: “Este 7 de septiembre pedimos el respaldo para seguir avanzando. Llevamos 18 meses de gestión, sabemos que falta mucho, pero estamos convencidos de que este es el camino: planificar, ejecutar y estar cerca de la gente”.