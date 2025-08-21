Mirta Spataro de Pascucci presenta una emotiva obra en el Teatro Italiano

La reconocida actriz y directora Mirta Spataro de Pascucci se presentará este viernes y sábado en el Teatro Italiano de Chacabuco, con una obra muy especial que resume 46 años de trayectoria y 200 puestas en escena del histórico Equipo Teatral Chacabuco.

“Esta obra es un raconto de nuestra historia: la mía como actriz y directora, la de mi esposo Rubén Pascucci, y la de todos los actores y actrices que pasaron por nuestro grupo en estas casi cinco décadas”, explicó Mirta en diálogo con Líder.

Una vida dedicada al teatro

A sus 88 años, Mirta continúa trabajando con la misma pasión que en sus comienzos. “Cada vez más años tengo, más trabajo tengo”, confesó entre risas. Actualmente coordina a más de 30 actores y, en este 2025, llegó a preparar hasta ocho obras en simultáneo.

La puesta en escena que llega al Teatro Italiano incluye:

Una síntesis de las principales obras realizadas por el grupo.

Escenas que recuerdan los años en que Mirta y Rubén trabajaron como los payasos Pirulo y Cachirula.

Tres danzas, para darle dinamismo y frescura al espectáculo.

La participación de actores consagrados y nuevos talentos.

Además, un niño debutará en escena representando a todos los chicos que fueron parte de la historia del elenco.

Más de 700 actores en 46 años

El Equipo Teatral Chacabuco, fundado en 1978, ha contado con la participación de más de 700 actores y actrices a lo largo de los años. “Tengo todo registrado como maestra que fui, cada actor con sus datos. Algunos siguieron en el teatro, otros se dedicaron a distintas profesiones, pero todos dejaron su huella”, recordó Mirta con emoción.

La obra también tendrá momentos de homenaje a quienes ya no están físicamente, pero fueron parte fundamental de este camino.

Funciones y entradas

Las funciones serán este viernes a las 21 horas y el sábado a las 21 horas en el Teatro Italiano de Chacabuco.

Las entradas pueden adquirirse directamente en la boletería del teatro. Mirta aclaró que, como siempre, el espectáculo se realiza bajo el formato cooperativo:

“Yo nunca cobré un peso del teatro, siempre lo viví como un hobby y una forma de ayudar. Lo recaudado se reparte entre actores, técnicos y el teatro.”

Un llamado al público

Finalmente, Mirta invitó a la comunidad a acompañar al teatro local:

“Apoyen el teatro independiente. Cada obra se hace a pulmón, con meses de ensayo, gastos en vestuario, escenografía e iluminación. No solo vayan a vernos a nosotros, vayan a ver todas las propuestas teatrales de Chacabuco.”

👉 ¿Querés asistir a esta función histórica?

📍 Teatro Italiano de Chacabuco

🗓 Viernes y sábado – 21:00 hs