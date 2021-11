Estafas a través de redes sociales o abonados telefónicos en cuentas personales

El Secretario de Seguridad Comunal, Marcelo Loyola, advirtió sobre eventuales delitos de estafas bajo nuevas modalidades de llamados, mensajes telefónicos o redes sociales, esto a raíz de conocerse algunos casos de referencia en los últimos días en Chacabuco.

El funcionario se refirió a tentativas de estafas que se han llevado a cabo en estos últimos días, en las cuales proceden a tomar la identidad de abonados telefónicos, con la finalidad de obtener beneficios económicos. “Es fundamental alertar a nuestros vecinos, en especial a los adultos mayores, quienes surgen como sector más vulnerable», aseguró Loyola.

A través de vecinos que se han comunicado con Seguridad, y/o han procedido a efectuar la denuncia correspondiente, autoridades tomaron conocimiento que, bajo la modalidad de robo de identidad o información personal, o haciéndose pasar por otra persona, «alegan un cambio en el número de abonado, por la vía de comunicación WhatsApp o redes sociales como Instagram o Facebook, envían mensajes ofreciendo beneficios de cambio de billetes/dólares, solicitando un préstamo de dinero, como así también se han detectado otras modalidades relacionadas a vacunación», describió el funcionario.

Loyola remarcó que “no se deben otorgar datos personales a quién no se conoce; estar atento a quién llama; y en caso de sospecha, inmediatamente cortar la comunicación y acudir a la policía, y ante esta nueva modalidad no reemplazar contactos sin chequear su identidad, y no hacer clicks en enlaces que envíen vía WhatsApp”.

La Secretaría de Seguridad ha participado de una Jornada organizada por la Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín, donde se hace referencia a este tipo de estafas, distintas modalidades que se utilizan y los avances en las etapas de investigación.

Asimismo, el secretario de Seguridad destacó: “En este contexto amplio de ciberdelitos, es importante recordar y tener en cuenta recomendaciones, que pueden ser fundamentales para no ser víctimas de estas modalidades delictuales, por ejemplo: No brindar información respecto a datos personales, teléfonos, claves bancarias ni de ningún tipo, corroborar el haber participado de un sorteo en caso de que le informen que ha ganado, desconfiar de cualquier número desconocido, chequear con la mayor precisión posible la identidad de la persona o empresa solicitando datos personales».

«También tener en cuenta ante las posibles estafas vía Internet evitar abrir mensajes de usuarios desconocidos o cliquear en links que vengan con promesas extrañas, no participar de encuestas que pidan datos personales a cambio de dinero, comprobar la veracidad de cualquier mensaje en la página oficial de la marca en cuestión y si desea realizar una compra por medios virtuales utilice medios de pago que sean seguros”, informó Loyola.

Por último, otra metodología usada para tomar medidas de precaución son «los llamados telefónicos donde se alerta sobre un accidente o que corre peligro la vida de un familiar, solicitando una remuneración, en esos casos cortar la comunicación, asegurarse que el familiar esté bien y proceder a la denuncia en la Comisaría Local”, aseguró Loyola.