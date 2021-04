Estafas telefónicas: Adquisición de terrenos para construcción de viviendas

El secretario de Seguridad Comunal, Marcelo Loyola, advierte a los vecinos que se muestren alertas frente a una posible modalidad de estafa referida a la entrega de terrenos y créditos destinados a la construcción de viviendas.

Denominado comúnmente “Cuento del Tío”, este engaño surge a partir de una llamada proveniente de un celular con característica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cual se comunica la adjudicación de un crédito para aquellas personas que posean terrenos entregados por el Municipio de Chacabuco.

Loyola infomró que fueron consultadas las áreas correspondientes corroborando que “no se haya vigente un plan de viviendas a cargo de la Municipalidad tal como manifiestan quienes realizan las llamadas telefónicas”.

Asimismo destacó: “nos encontramos frente a una situación compleja en la cual se intenta vulnerar a los adultos mayores y la buena fe con la que ellos actúan. Ante ello solicitamos la colaboración de todos los vecinos ya que también bajo otra modalidad se están realizando llamadas telefónicas con la intención de averiguar si tienen dinero en su propiedad y ofreciendo comprar dólares”.

La Policía Comunal se encuentra investigando, mientras tanto es fundamental tener en cuenta lo siguiente:

✔ Proceder a cortar la llamada en caso que pudiera ser un número dudoso o una tentativa de estafa o secuestro virtual.

✔ Llamar al 911 ante cualquier persona que se acerque a su domicilio solicitando información personal y que no acredite identidad o resulte sospechosa su actitud.

✔ No otorgar datos de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, como así tampoco se informe si se posee dinero en efectivo en la vivienda o divisas extranjeras.

✔ Tampoco brindar datos personales o de familiares convivientes y no convivientes (hijos, nietos, etc.) y en caso de recibir llamadas por parte de personas que digan ser familiares sin dar un nombre específico, cortar inmediatamente la comunicación.

✔ Realizar siempre la correspondiente denuncia.

