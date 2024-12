Dialogamos con el intendente municipal, Dr. Darío Golía, al cumplirse el primer aniversario de su gestión. En la entrevista radial se abordaron temas cómo la oposición, obras, áreas que no funcionan, seguridad, tránsito, cultura, sindicatos, programa fortalecer, UTN entre otros temas.

El jefe comunal en parte de su alocución dijo qué, «es una enorme responsabilidad que tomamos hace un año atrás. Lo primero que nos preguntamos es cómo pasó el tiempo tan rápido, ni lo vimos en el trajín del hacer, así se pasan los días, la semana, el mes y el año, y así se nos pasa gran parte de la vida»

«Hicimos muchas cosas este año y estamos conforme con la marcha de la gestión aún en un momento difícil del país, de la economía, de recortes nacionales, de ajustes, pese a todo eso hemos podido implementar políticas activas, eficientes, eficaces, trasparentes, que mejoran la vida del vecino de Chacabuco«

A la hora de evaluar la gestión, de evaluar las áreas y si iba a realizar cambios el jefe comunal dijo que, «toda la gestión está aprobada con más de 7, sino no estarían en el gabinete, no estarían en la gestión. Siempre puede haber modificaciones, pueden haber cambios, se va rotando, se va oxigenando, lo que no hay cambios abruptos que tengan que ver con disidencia o con la mala fe, eso no se permite dentro de una gestión, después errores podemos tener todos, cuando hay buena voluntad las cosas se van mejorando, corrigiendo, siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, aunque uno esté conforme con la gestión hay cosas que se pueden hacer mejor sobre la marcha»