Dialogamos con el intendente municipal dr. Darío Golía sobre la actividad ejecutiva, los últimos viajes a diferentes ministerios y un resumen de los primeros 8 meses de gestión.

El jefe comunal en la entrevista por Líder dijo, «estamos cumpliendo y superando las expectativas que nos habíamos propuesto. Tenemos varias obras en marcha, vamos a terminar con más de 200 cuadras de luces LED, ya llevamos 80 cuadras de luminarias concluidas, pudimos ejecutar 3 cuadras de pavimento después de años que no se hacía y próxima a firmar una más y 8 que van a venir del ministerio de Provincia, en un año de ajuste y menor inversión hemos hecho dos pozos de agua y terminando el tercero, el verano nos va a encontrar con 3 nuevos pozos de agua conectado a la red y deberíamos tener un verano más estable, con más presión que los últimos años, hemos reparado maquinarias con mucha inversión, estamos contentos, estamos avanzando en viviendas, con mucho trabajo, un municipio que avanza en producción, muy activo en Cultura y Deportes, muy contentos y superando las expectativas que nos propusimos meses atrás»

El jefe comunal también comentó en qué instancia está la toma del crédito para la compra de quintas, «estamos yendo por dos vías, ya está en la órbita del tribunal de cuentas para qué tenga un dictámen, luego pasa por distintos organismos de control, cómo asesoría general de gobierno, fiscalía de estado, ministerio de Economía y el segundo expediente tiene que ver con la compra en sí, ya hubo dos reuniones de la comisión asesora integrada por el ejecutivo y el legislativo en el cual hay un acta que se firmó, 4 predios seleccionados, avanzando para la compra de la misma, rondaría unas 15 hectáreas de disponibilidad de tierra»

Golía también opinó sobre la denuncia de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández por su ex esposa, «es una actitud rechazable, no amerita demasiado comentario, trasciende lo político, va con las conductas individuales de las personas, más allá que sea una conducta individual reprochable de las personas tiene el agravante de haber sido funcionario público, no es aceptable en ningún ámbito»