Dialogamos con la delegada de Rawson Nilda López sobre estos dos meses que está al frente de la delegación, «mañana se cumplen dos meses que asumí, estamos en un período de adaptación, todos los días surgen cosas nuevas a la que uno trata de buscar una respuesta, buscar una solución. Por suerte tengo el acompañante de la gente, del equipo con cuál trabajo y desde Chacabuco nunca me han dejado sola, cada inconveniente consulto y así lo vamos llevando, no es tan difícil, tampoco fácil pero no es imposible»