Agenda cultural del fin de semana en Chacabuco: cine, música y anticipos de grandes eventos

La subsecretaria de Cultura de Chacabuco, Julieta Pederzoli, compartió detalles sobre la programación cultural y artística de este fin de semana y adelantó actividades que se vienen en la ciudad y localidades.

Juegos Bonaerenses: clasificados a Mar del Plata

Pederzoli informó que en la última instancia regional, realizada en Bragado, la banda de rock integrada por Santiago Betolli, Antonio Meoni, Mateo Fernández y Francisco Petruccelli logró clasificar a la final en Mar del Plata.

También destacó la participación del grupo de teatro dirigido por Mauricio Morando, que obtuvo el segundo lugar, y de Norberto Zurita en narración oral, quien también alcanzó la instancia final.

“Estamos muy contentos con la participación de nuestros artistas. Es un número similar al del año pasado y demuestra el talento local”, expresó Pederzoli.

Actividades culturales del fin de semana

Debido a la cercanía con las elecciones, la agenda es más reducida. La funcionaria confirmó que la comedia musical Coco fue suspendida por lesión de un integrante, pero que tendrá nueva fecha próximamente.

En tanto, en Espacio INCAA se proyectarán:

Domingo a las 20:00 y martes a las 18:00 → Quinografía, documental sobre la vida de Quino y Mafalda.

Lunes a las 20:00 → Hazte la muerta, una película de terror.

Lo que viene: septiembre con más propuestas

Pederzoli adelantó que el viernes 12 de septiembre se presentará en el Teatro Italiano Jerónimo, músico juninense de trayectoria en el tango. Además, ese mismo día a las 19:00, en la Casa de la Cultura, se realizará la charla Los Ángeles tiene historia, organizada por la Sociedad de Fomento de esa localidad.

También confirmó que el domingo 14 de septiembre se celebrará en Rawson la 8ª edición de la Fiesta del Alfajor, con la participación de unos 70 alfajoreros y shows musicales.

Día de la Primavera: actividades para toda la familia

La subsecretaria anunció que el sábado 20 de septiembre la Escuela de Actividades Culturales organizará en la plaza frente a la Municipalidad una jornada con talleres y la presentación del Planetario Móvil, con experiencias sobre dinosaurios, planetas y el mundo submarino.

El domingo 21 de septiembre, en la Plaza San Martín, el área de Juventud llevará adelante un evento con artistas locales y propuestas para jóvenes en el marco del Día de la Primavera.

Invitación a participar

Finalmente, Pederzoli llamó a la comunidad a “disfrutar de las propuestas culturales, apoyar a nuestros artistas y, este fin de semana, ejercer nuestro compromiso cívico y democrático en las urnas”.