Dialogamos con el secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales, Ángel Olivetto, sobre la situación actual del empleado municipal y que novedades hay hasta el momento sobre el bono de 30 mil pesos prometidos por el gobierno nacional, «la verdad estamos pasando momentos difíciles y viendo que la situación no calma. Hoy los precios no bajan y los sueldos son de indigentes»

El dirigente sindical agregó qué, «nosotros ya estamos un poco hartos, tenemos los sueldos más desastrosos de la república Argentina, los municipales y jubilados municipales es caótico lo que sucede con nuestros haberes. Un empleado municipal debería estar ganando por encima de los 300 mil pesos, yo no quiero discutir con el otro gremio y hablar en serio, dejarse de pavadas, hay que dejarse de tonterías para no decir otra cosa, estamos retrasados asquerosamente, lo del bono es un paliativo, es irrisorio, no pueden salir a decir no tengo, yo no quiero sacarle la autoridad a nadie, al intendente hace 4 años que no lo vemos, pero a veces hay que hacer silencio, no podemos discutir por 30 mil pesos, es una vergüenza»