En el marco del aniversario 140° de la localidad, el delegado municipal Gustavo Millán dialogó con Líder sobre la actualidad de Rawson, el impacto de las recientes lluvias, las obras en curso y la visión a futuro de gestión. “Estamos trabajando a pleno, pero a veces no alcanza”, resumió sobre la intensa labor del equipo municipal ante las inclemencias del clima.

“La fiesta del pueblo fue muy emotiva”

La celebración por los 140 años de Rawson fue uno de los temas destacados. “La verdad que salió muy linda, muy emotiva”, afirmó Millán. El evento, que había sido suspendido en dos ocasiones, se realizó finalmente con gran asistencia: “Nosotros tener en una fiesta 2500, 3000 personas es mucho”.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a Zacarías Martínez: “Se le hizo una escultura en un árbol centenario de la plaza. Era un pino de más de 20 metros que se secó hace años. Lo cortamos a tres metros y lo transformamos en obra de arte”.

Obras y servicios: avances y desafíos

Consultado sobre el impacto de las lluvias, Millán indicó que complicaron seriamente los caminos rurales: “Los caminos se rompen y venimos trabajando con dos máquinas, una para el camino a Los Ángeles y otra a Tres Sargentos”. A pesar de los esfuerzos, reconoció que “la limpieza es lo que hoy estamos más flojos”.

En cuanto a infraestructura, destacó la mejora del alumbrado público: “Hicimos 16 cuadras de luces LED por el programa Escuelas Seguras, y ahora vienen 14 más”. Además, anticipó que esperan avanzar con la compra de terrenos y nuevos espacios verdes: “Tenemos proyectos hechos, escritos y dibujados. Si no estoy yo mañana, el que venga puede continuarlos”.

Exigencia y compromiso

El delegado reconoció la exigencia del intendente municipal Darío Golía: “La exigencia es máxima todos los días. El que conoce a Darío sabe cómo trabaja. No podés quedarte sentado”. En ese sentido, destacó que “yo ando todo el día en el pueblo, no soy de estar en la oficina. Me doy cuenta cuando algo está flojo”.

Mirada a futuro

Finalmente, Millán aseguró que hay proyectos ambiciosos en carpeta: “Obras de asfalto, más parques y alumbrado. Pero sin presupuesto, muchas cosas no se pueden hacer. Apostamos a que en las próximas elecciones podamos lograr un acompañamiento más parejo a nivel nacional, provincial y local”.

Con un pueblo activo, exigente y con ganas de seguir creciendo, Gustavo Millán dejó en claro que en Rawson se trabaja todos los días, “cara a cara con el vecino, sin esconderse detrás de un escritorio”.