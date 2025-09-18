Nacho Cieri, presidente de la Comisión de la Laguna de Rocha y del Club de Pesca: “Estamos trabajando para una gran temporada 2025-2026”

La Laguna de Rocha se prepara para recibir una nueva temporada con importantes novedades. Nacho Cieri, presidente de la Comisión de la Laguna de Rocha y del Club de Pesca, adelantó los trabajos que vienen realizando junto a la comisión directiva y los proyectos que buscan potenciar este atractivo turístico y recreativo de la región.

Una comisión que trabaja “a pulmón”

Cieri recordó que su vínculo con la laguna comenzó en la infancia, acompañado por su padre, y que hoy continúa ese legado con un grupo de amigos y colaboradores.

“Lo lindo de todo esto es que, a pesar de lo difícil, seguimos adelante. Estuvimos atravesando la sequía más grande de los últimos 100 años, pero ahora el agua volvió y tenemos todas las expectativas para esta temporada 2025-2026”, señaló.

Nuevos dormis para visitantes

Uno de los proyectos más esperados es la construcción de dormis, un servicio muy solicitado por quienes llegan desde Buenos Aires y otras localidades para disfrutar de la pesca y el camping.

Actualmente, uno de los dormis ya tiene la estructura finalizada y solo resta equiparlo, mientras que otro se encuentra en obra. La idea es comenzar con dos y, según los recursos disponibles, sumar más en el futuro.

Actividades, servicios y mejoras

La comisión trabaja todos los fines de semana para poner a punto el predio. Entre las mejoras, se destacan:

Mantenimiento de instalaciones: con apoyo del municipio en la limpieza de sectores externos al camping.

Calendario de actividades: se dará a conocer con la inauguración de la temporada, prevista para fines de octubre o principios de noviembre.

Proveeduría y cantina: funcionarán durante los eventos y fines de semana, ofreciendo artículos básicos y comida rápida.

“Queremos que aquel que venga pueda disfrutar sin preocuparse si se olvidó algo o simplemente si quiere descansar y comer algo en el lugar”, explicó Cieri.

Beneficios para socios

El presidente del Club de Pesca destacó que los socios tienen entrada gratuita y acceso a todas las instalaciones, además de beneficios en los nuevos servicios.

Para asociarse, se puede ingresar al Facebook oficial de la Laguna de Rocha, donde figuran los contactos, o acercarse directamente al predio. También es posible abonar la cuota mediante transferencia bancaria.

Una tradición que se renueva

Para Cieri, su compromiso con la comisión también tiene un valor personal:

“Es una forma de cumplir el sueño de mi viejo, que siempre quiso hacer cosas por la laguna y no llegó a concretarlas. Hoy seguimos ese camino con mucho esfuerzo y pasión”.

La Laguna de Rocha se prepara así para una nueva temporada con más servicios, mejores instalaciones y la expectativa de recibir a pescadores, familias y turistas que buscan disfrutar de la naturaleza en un entorno único.