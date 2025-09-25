La UTN Chacabuco relanza el curso preuniversitario con seis materias clave desde octubre

Chacabuco – La Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su área de Extensión Universitaria, anunció el regreso de los cursos preuniversitarios, que comenzarán el lunes 6 de octubre y se extenderán hasta el 14 de noviembre. La propuesta está dirigida a estudiantes de los últimos años del nivel secundario que deseen prepararse para ingresar a la vida universitaria.

La coordinadora de Extensión Universitaria de la UTN, Florencia Bazzola, explicó que se trata de la segunda edición del programa, luego del éxito de la primera convocatoria en la que participaron 50 jóvenes.

“Es un curso abierto a todos los estudiantes que quieran fortalecer sus conocimientos en materias básicas para cualquier carrera universitaria. No es exclusivo para quienes elijan estudiar en la UTN”, destacó Bazzola en diálogo con Líder.

Materias, modalidad y costos

Los cursos son presenciales y se dictarán en horario vespertino, entre las 18 y las 21 horas, según la materia. Los estudiantes podrán elegir una o varias asignaturas entre las seis disponibles:

Técnicas de estudio

Matemática

Física

Química

Contabilidad

Informática

Los aranceles varían según la cantidad de materias elegidas:

1 materia: $20.000

2 materias: $30.000

3 materias: $40.000

5 materias: $60.000

Más actividades en la UTN

Además del preuniversitario, la UTN desarrolla diversas propuestas culturales y de capacitación. Recientemente organizó el encuentro musical “Vamos las bandas”, con la participación de docentes, alumnos y artistas locales. También se preparan talleres de educación financiera, cursos para emprendedores y freelancers, capacitaciones para empresas, y nuevas actividades vinculadas a la tecnología y la innovación.

“Estamos trabajando siempre en contacto con la comunidad. A veces las demandas vienen de los propios estudiantes, otras de las empresas locales. La idea es acompañar con cursos, talleres y charlas que tengan impacto real en Chacabuco”, subrayó Bazzola.

Inscripción y más información

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del formulario disponible en las redes sociales de la UTN Chacabuco y en su página web oficial. Una vez inscriptos, los estudiantes recibirán toda la información detallada sobre horarios y docentes.

“Este curso funciona como un puente hacia la universidad: no solo brinda contenidos académicos, sino también la experiencia de comenzar a organizarse y adaptarse a la vida universitaria”, concluyó Bazzola.