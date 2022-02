«Están pensando en el 2023 y no en el ahora»

En la entrevista que el jefe comunal dio a Líder también abordó la posibilidad de una reelección y como veía esa actualidad hacia el 2023.

Aiola se quiso diferenciar del resto y manifestó que, “Nosotros tratamos de gestionar y pensar en el vecino. El vecino está cansado que los políticos de todos los partidos políticos se vivan peleando o pensando en su futuro político, personal, partidario y no se le resuelva las cosas a la gente.”

Al ser consultado si creía que en la actualidad ya hay políticos trabajando para el 2023, el intendente dijo, “Si tal cual, están pensando en el 2023 y no están pensando en el ahora, yo puedo tener un montón de errores pero trabajo todo el día para que la ciudad esté mejor, ese es mi único objetivo y no me interesa discutir, no me interesa las chicanas políticas, la gente está pidiendo a toda la dirigencia política que cambiemos de rumbo y empecemos a trabajar verdaderamente de otra manera, como lo venimos haciendo desde el 2015 nosotros como espacio, y bienvenido sea aquellos que de la oposición vienen a aportar de buena fé contribución para los vecinos de Chacabuco, eso me parece importante”

Ya en el final sobre la misma cuestión Aiola remarcó que, “Cuando la agenda política va por un lado y la agenda de la gente va por otro, eso es perjudicial para todos, y no hablo solo de la oposición, hablo de todos los partidos políticos, de la dirigencia política en general”