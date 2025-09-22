Gustavo Millán destacó la elección en Rawson y anticipó la agenda cultural y de gestión

El delegado de Rawson, Gustavo Millán, dialogó sobre el resultado electoral del 7 de septiembre, la exitosa Fiesta del Alfajor y los proyectos en marcha para la localidad.

Millán subrayó que la gestión municipal recibió un fuerte respaldo en las urnas:

“Nosotros sacamos el 53% y en Chacabuco el 51%, fue un resultado muy parejo y positivo. Estar en la calle, cerca del vecino, nos ayudó mucho”, señaló.

El delegado también destacó que, a pesar de la situación económica difícil, el contacto permanente con los vecinos permitió fortalecer el vínculo y renovar el compromiso de gestión.

Éxito de la Fiesta del Alfajor

Uno de los puntos más relevantes de la charla fue la reciente 8° edición de la Fiesta del Alfajor, organizada por la cooperadora del CEA:

“Calculamos que pasaron por Rawson unas 10.000 personas. Hubo mucha renovación de público durante el día y un clima que acompañó, salvo algunas gotas. Fue una organización excelente”, remarcó.

Caminos y obras en marcha

Millán reconoció que el principal desafío siguen siendo los caminos rurales, complicados por las lluvias.

“El problema más grave que tenemos son los caminos. Trabajamos todos los días, pero cuando llueve fuerte hay que empezar de nuevo”, explicó.

Además, informó que está en marcha la limpieza de un canal detrás del hospital, una obra hidráulica clave para prevenir inundaciones, y se avanza en la remodelación del Hogar de Ancianos con mejoras en techos, gas y pintura.

Agenda cultural y proyectos

El delegado anticipó las actividades programadas:

Octubre: Fiesta de la Tradición Folclórica.

Noviembre a marzo: distintas propuestas culturales ya diseñadas.

Centro deportivo: en etapa avanzada de gestión.

“Estamos trabajando en cultura, en infraestructura y en acompañar a cada institución. La idea es seguir fortaleciendo Rawson con proyectos a corto y largo plazo”, sostuvo Millán.