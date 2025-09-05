Karina Geloso: “Estas elecciones son para poner en valor la gestión de Darío Golía”

En la recta final de la campaña, la concejal y vocera del intendente Darío Golía, la Dra. Karina Geloso, analizó la gestión municipal, los logros alcanzados en Chacabuco y los desafíos que vienen. Además, convocó a los vecinos a acompañar en las elecciones del próximo domingo a la lista 2200.

“Una campaña atípica, con la tranquilidad de haber trabajado incansablemente”

Geloso definió el proceso electoral como distinto, pero con la satisfacción de lo realizado en la gestión:

“Hoy cerramos con mucha alegría, con la tranquilidad y la paz de haber trabajado incansablemente estos 18 meses. Sabemos que falta mucho, pero tenemos hechos concretos en salud, educación, pavimento, iluminación y desarrollo”.

Salud: el centro de hemodinamia como hecho histórico

La concejal destacó especialmente las inversiones en salud pública:

“Para nosotros fue histórico inaugurar el centro de hemodinamia en el hospital. Esto da posibilidades de vida. Cualquier persona que sufra un infarto puede ser atendida en las primeras horas, lo que aumenta sus chances de sobrevivir”.

Asimismo, subrayó la creación de la Secretaría de Salud Mental y la incorporación de nuevas tecnologías:

“Es una decisión política importante. Hoy el hospital público puede atender al que tiene mutual y al que no, garantizando igualdad de acceso”.

Obras y educación

Geloso remarcó la pavimentación de calles, la iluminación de espacios públicos y la inauguración de jardines y del centro universitario:

“La universidad fue un hecho trascendental. Es la consolidación de un plan estratégico que Darío viene diseñando desde 2010 junto a instituciones de Chacabuco”.

Producción y desarrollo local

La vocera del intendente resaltó la transformación de las ferias en espacios para los productores locales:

“Antes el dinero se iba afuera, ahora queda en Chacabuco. Impulsamos a nuestros productores y eso fortalece la economía regional”.

El impacto de la crisis nacional

Consultada sobre el recorte de fondos desde Nación, Geloso fue clara:

“El recorte de la obra pública y de fondos específicos impacta mucho en Chacabuco. Pero tenemos un intendente que optimiza cada recurso y prioriza al vecino. Eso se ve en las obras y en la gestión diaria”.

Convocatoria al voto

En el cierre de la nota, Geloso llamó a los vecinos a acompañar al oficialismo en las urnas:

“Estas elecciones son para poner en valor todo lo hecho en gestión. Hemos transformado la vida de los chacabuquenses con hechos concretos. Este 7 de septiembre necesitamos que nos acompañen con la lista 2200, la lista de la fuerza, el trabajo y la gestión”.