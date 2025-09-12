Fiesta del Alfajor en Rawson: este 14 de septiembre con 83 alfajoreros, shows y un mega alfajor de 2 metros

La Fiesta del Alfajor en Rawson ya tiene todo listo para celebrarse este domingo 14 de septiembre desde las 10 de la mañana, con entrada libre y gratuita. El evento, organizado por el Centro de Educación Agraria (CEA), contará con la participación de 83 alfajoreros de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, además de una amplia propuesta cultural, gastronómica y musical para toda la familia.

En diálogo con este medio, la docente Vanesa Quevedo adelantó detalles de la jornada que promete superar la asistencia del año pasado, cuando cerca de 10.000 personas visitaron el pueblo de 2.500 habitantes.

Desfile, música y espectáculos para toda la familia

La fiesta comenzará a las 10 con un desfile de instituciones locales, seguido por el desfile criollo, que ya tiene confirmados 150 participantes. Durante el día habrá música y danza con artistas locales y regionales:

Claudia Lomenia (folklore).

Cahuin Cumpá.

Show de rock.

La Bonita (cumbia).

Además, habrá actividades culturales, juegos para niños, patio gastronómico y feria de artesanos.

Concurso y jurado de primer nivel

Un jurado integrado por ocho especialistas elegirá al mejor alfajor de la provincia de Buenos Aires. El primer premio será de un millón de pesos. También habrá premiación al mejor stand.

El jurado está compuesto por:

Juan Soria, creador del Mundial del Alfajor.

Alejandro Rampoldi.

Darío Ponce (Chacabuco).

José Manso (profesor del CEA, Bragado).

Lu González (influencer, Chivilcoy).

Aleida Correa y Lorena Miana (Mar del Plata).

Patricio Castro (chef pastelero e influencer).

El mega alfajor de 2 metros

Uno de los grandes atractivos será la presentación de un alfajor gigante de 2 metros, cuyas tapas pesan 75 kilos y que llevará más de 20 kilos de dulce de leche y cobertura de chocolate. Será elaborado por un panadero de Chivilcoy junto a docentes y alumnos del CEA.

“Ese alfajor va a dar que hablar. Todos los que asistan podrán probar un pedacito”, destacó Quevedo.

Alfajores locales y precios

De Rawson participarán las marcas Tuusto, Lo de Ema y La Chela, mientras que de Chacabuco estarán presentes Chocolato, Suite Dream Cositas Ricas, Alfajores del Pueblo y Mamá Pastel.

Los precios arrancarán en $1.200 por unidad, según un relevamiento previo.

Logística y servicios

La fiesta contará con:

Patio gastronómico con cantinas y food trucks.

Feria de 30 artesanos.

Patio de juegos para niños.

10 baños químicos distribuidos en la zona del evento.

Un espacio de información y mapas de ubicación para los visitantes.

Una vidriera para emprendedores

Para Quevedo, la Fiesta del Alfajor es una gran oportunidad:

“No siempre es ganar, sino participar y mostrarse. Es una vidriera para los emprendedores, que después pueden crecer y consolidar sus marcas.”

La docente también resaltó que la organización se sostiene gracias al trabajo de la cooperadora del CEA, integrada en su mayoría por mujeres, con el apoyo de familias y alumnos.

✅ La Fiesta del Alfajor en Rawson se realizará el domingo 14 de septiembre, de 10 a 19:30 hs, con entrada gratuita.

👉 Un evento para disfrutar en familia, apoyar a emprendedores y degustar los mejores alfajores de la región.