El secretario de gobierno Mario Ferraresi habló por Líder de la actualidad ejecutiva e hizo un análisis político de la situación de Juntos, del pedido de reunión de la comisión de asuntos laborales por intermedio del Sindicato de Trabajadores Municipales y de los hechos acontecidos en Jujuy entre otros temas.

Sobre la falta de acuerdo dentro del espacio Juntos el dirigente radical dijo, «este escenario no favorece en absoluto, deseo que se pueda llegar a una unidad lo antes posible porque la gente se merece otra cosa y no estar perdiendo el tiempo en situaciones que a la gente no le importa en lo más mínimo y necesitamos estar a la altura de la circunstancia. Deseo que los que hoy se consideran precandidatos de nuestro espacio lleguen a un acuerdo político porqué lo que se ve hasta ahora no ayuda».

Ferraresi además dijo qué, «la decisión de Manes de ir con una lista propia del radicalismo me parece una mejor opción, no me gusta para nada eso de andar mendigando puestos como muchos dirigentes provinciales y nacionales del radicalismo andan haciendo con dirigentes del PRO, eso no me parece lo mejor por eso destaco lo de Facundo Manes con una lista radical»