Marcelo Daletto candidato a senador Provincial por la cuarta sección electoral en diálogo con Líder dijo qué, «en la general va aumentar la cantidad de votantes con respecto a las PASO».

El referente de Monzó dentro de Juntos manifestó que, «este gobierno no va a sacar a la Argentina adelante, este gobierno no va a implementar ninguna medida que nos encamine a solucionar los problemas de los argentinos».

Daletto también criticó la medida de control de precios a la que rotuló de mamarracho, «los controles de precios son un mamarracho, los problemas no están en los productos, está en la moneda, en la inflación que no pueden corregir, el gobierno está alejado de la verdadera solución que no es la excesiva emisión por encima de la producción del país».

El ex diputado en la entrevista radial reflexionó sobre el tramo final de la campaña e hizo una diferenciación con el Frente de Todos, «La propuesta de Juntos es suficientemente grande para abarcar a todos, Juntos es el espacio que han elegido los independientes para castigar a este gobierno y darnos la oportunidad de sacar a la argentina adelante. No tengo dudas que el 14 se van a comer una paliza como pasó el 12 de septiembre».