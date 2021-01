Esteban Guida: “Nosotros venimos a trabajar por resultados”

El Secretario de Hacienda del Municipio el contador Esteban Guida dialogó con FM Líder de la actualidad económica y que nos depara a los chacabuquenses en materia de números.

El funcionario al realizar el análisis y comentar como se encuentra financieramente el municipio dijo, “la pandemia nos llevó a tener que correr el eje, esta situación extraordinaria mundial que nos pega a todos por igual vino a cambiar el eje de la discusión y de actividades. Hubo que hacer un plan de reconversión fiscal para poner en marcha, hubo que renegociar con los proveedores para lograr una posición estratégica que acompañara al municipio y que entendieran la situación y cuál era el punto de partida, con ejes como la seriedad en el abordaje de los temas, el compromiso con la tarea, el compromiso personal ineludible de despojar de ideologías y de banderias porque esto era una cuestión eminentemente técnica, ser sólidos, y que no se confunda con ser tozudos o testarudos, ser solidos a nuestro enfoque es analizar, tomar una decisión e ir en ese sentido pero estar permanentemente retroalimentando, recibiendo información de lo que haya que ir corrigiendo, la cuestión, el rumbo y se fue haciendo o se está tratando de hacer permanentemente”

El funcionario ademas dijo que, “damos diferentes alternativas de financiamiento y sobre todo poner mucho énfasis en lo que es la mejora de los procesos , armado de equipos, mejora de los procesos, implementar un sistema en el hospital, informatizar las áreas, botón de pago, estamos desarrollando el trabajo online de las habilitaciones y trabajar de manera trasversal matricial que es entender que nadie se mete en, sino que todo el mundo se involucra en la cuestión, ese es el laburo matricial de nuestro punto de vista”

Guida al ser consultado si había respaldo político a la hora de tomar decisiones manifestó que, “Este tipo de decisiones son contundentes, hay que mantenerlas y evidentemente que, si no contas con el respaldo y la confianza absoluta del intendente eso es inviable, hasta el momento hemos desarrollado una relación excelente, muy buen ida y vuelta, siempre basada en el dialogo y en el respeto. Esto hay que despersonalizarlo, nosotros venimos a trabajar por resultados, proceso, gestión y resultado, dejando de lado la cuestión política. La política siempre es bienvenida cuando se use para generar el acompañamiento de la población, para el consenso social que se necesita y cuando uno ve que tiene el mejor proyecto, los resultados están ahí y que se usen, siempre usado en ese sentido bienvenido sea”

Al ser consultado sobre la cobrabilidad de la tasa rural de la que ha habido cuestionamientos por el sector de falta de contraprestación, el contador dijo, “Hay gente que no puede y hay gente que no quiere pagar impuestos. Hay otros que aprovechan cuando el que no puede no puede y se suben a eso, cuando al rigor de la verdad debería ser, al contrario. Hoy la cobrabilidad de la tasa rural está un poco por debajo de la media histórica, pero en la que más se nota es en la de servicios generales, en lo que es seguridad e Higiene donde el municipio ha tomado algunas medidas para eximir durante el periodo de pandemia entendiendo la situación”

