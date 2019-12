Estévez: “los seis concejales tenemos los brazos abiertos esperando a Ruth y Martín”

El concejal de Unidad Ciudadana Martín Carnaghi en dialogo con FM Líder sobre él porque todavía no había unificación de bloque con el PJ el edil manifestó en esa oportunidad que, “me parece que tiene que ver con una dirigencia que sigue tomando decisiones en las sombras”, además Carnaghi dijo, “no da para que ningún dirigente se esté mirando el ombligo”. También en la entrevista por Líder sobre la misma cuestión dijo, “Nosotros estamos dispuestos y lo manifestamos en reiteradas oportunidades”

En la mañana de este lunes quién salió a desmentir a Carnaghi fue el concejal Javier Estévez, “No es verdad que el sector de Martín esté dispuesto y nosotros no” arremetió el ex presidente del bloque, además dijo “si no vienen es porque ellos quisieron un tiempo para analizarlo”

“No es verdad que el sector de Martín esté dispuesto y nosotros no, no es así, está faltando a la verdad de lo que nosotros veníamos hablando desde hace tiempo telefónicamente, en reuniones y hoy el presidente del bloque Marcos Peralta estuvo reunido con él y nos adelantó que quería esperar el inicio de sesiones que viene y presentar allí el bloque formado con todos los concejales del Frente de Todos, la verdad que no sé porque hace esas declaraciones porque nosotros no tenemos ningún problema, nadie marcó con el dedo a nadie, nuestro bloque siempre estuvo abierto y desde el primer día se le dijo a Martin y a Ruth, ellos mismos nos daban la libertad luego de la interna que eligiéramos un presidente del bloque y a partir de allí ellos se integraban, y fue así, elegimos el presidente del bloque y se volvió hablar con el espacio de Martín y este solicitó hasta marzo con el inicio de las sesiones y en ese momento se llegaba a unificar el bloque, no hubo nada raro, nada escondido, no hay ninguna situación que entorpezca, estamos abiertos, siempre lo estuvimos y seguimos esperando, él tiene dos concejales, nosotros somos seis, los seis concejales tenemos los brazos abiertos esperando a Ruth y Martin a un mismo bloque como desde el primer día, si no vienen es porque ellos quisieron un tiempo para analizarlo, pero no por parte nuestra, pueden venir mañana y los integramos sin ningún problema”