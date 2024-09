Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre varios temas que tuvieron debate en los medios de comunicación y que fueran abordados en la última sesión realizada el día de ayer.

En la entrevista radial el edil radical también aclaró su voto al proyecto de resolución de UP sobre el rechazo al desfinanciamiento a través del presupuesto 2025 y el veto a la ley de Financiamiento Universitario, «había dos artículos, yo voté por él artículo 2 y manifesté si sacaban el artículo 1 porque el veto todavía no sucedió. Yo estoy claramente a favor de las universidades públicas y si no hubiese sido por la presión social hacia la política de Milei, las universidades estarían más desfinanciadas de la que están. Quiero una universidad pública, si quiero una universidad de calidad y si quiero una universidad con fondos y controlados por el estado, esa es mi posición«

Pérez salió aclarar qué, «si el día de mañana el presidente Milei veta este proyecto contra la educación, por supuesto que voy a estar en contra de este veto y lo voy a expresar, pero hoy es más importante que nuestros legisladores en la Cámara lo den vuelta, lo pueden hacer. Yo estoy muy tranquilo con lo que pienso, soy educado en la educación pública, creo en la educación pública y quiero la educación pública, ese es mi posicionamiento y estoy muy tranquilo con eso»

El ex secretario de gobierno de la gestión de Aiola remarcó qué, «a muchos de los avances de Milei hay que ponerle un freno, pasó con los Jubilados y pasa ahora con la educación. Esta discusión es política, si querés ideológica y nos llevó más de una de discusión de un proyecto que no podemos cambiar la educación de la Argentina cuando en Chacabuco hay temas que atender»

A la hora de responder si hubo enojos en el partido radical dijo, «el comité sabe mi postura sobre la educación pública, pero si por un título queda confuso estoy dispuesto a aclararlo porqué estoy tranquilo con mi posicionamiento»

Al ser consultado si lo seguía representando el radicalismo o estaba más cerca del PRO o Avanza Libertad el referente de Juntos dijo, «Yo soy radical y no sé porqué tendría que aclarar esto, lo que si creo que hay una crisis de representación, lo que me hizo ser radical fue esto que estamos discutiendo, la educación, el respeto a las instituciones, lo voy a seguir defendiendo y lo que voy a seguir buscando son dirigentes que representen eso, tenemos que trabajar puertas para adentro en eso, pero dentro del partido radical, he tenido siempre la misma bandera y dónde me van a encontrar»