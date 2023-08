Dialogamos con Fabio Di Palma candidato a intendente en la elección PASO de ayer, «estoy golpeado, estoy dolido y estoy triste, es así, pero creo que la vida tiene estas cosas, si uno cada vez que recibe un golpe no es capaz de asimilarlo y volverse a parar y volver a intentar no estaríamos dando un ejemplo, estaremos trabajando nuevamente porque como sociedad me apasiona que podamos vivir mejor»